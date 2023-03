Kinnisvara hindamine on protsess, mille käigus leitakse kinnisvara turuväärtus antud ajahetkes. Hinnatava objekti näol võib tegemist olla muuhulgas korteri, maja, krundi või äripinnaga. Eksperthinnangu, mida rahva suus kutsutakse ka hindamisaktiks, koostab kutseline hindaja, kes on läbinud vastava väljaõppe. Hinnangut läheb tarvis näiteks laenutagatise turuväärtuse määramisel või investeerimisotsuste tegemisel.

Maja või korteri hindamine käib suhteliselt kiiresti. Üldjuhul teostatakse korteri ülevaatus umbes veerand tunniga ning suuremate objektide puhul kulub selleks umbes tund. Lõplik eksperthinnang valmib harilikult paari tööpäeva jooksul, mis edastatakse kliendile tavaliselt elektroonilisel kujul. Järgnevalt toome välja viis tegurit, millele pöörab kinnisvara hindaja tähelepanu teie kodu hindamisel.

Asukoht

Allikas: Pexels

Esimene ja ilmselt kõige tähtsam faktor, mida kinnisvara hindaja teie kodu hindamisel arvestab, on selle asukoht. Piirkond ja selle lähedal asuvad objektid tõstavad või langetavad kinnisvara väärtust. Üldiselt on kinnisvara hind kõrgem linnades, näiteks Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Väärtuslikumad on objektid, mis asuvad südalinnale lähemal. Seevastu väiksemates asulates, näiteks Kadrinas, Kohilas või Sillamäel, on kinnisvara väärtus madalam, sest need asuvad suurematest keskustest kaugemal.

Samuti mängib rolli kinnisvaraobjekti piirkonnasisene asukoht. Kaasaegses, puhtas ja modernses sisekvartalis paiknev korter on üldiselt kallim korterist, mis paikneb lärmakas liiklussõlmes. Kinnisvara hinna väärtust võib vähendada ka asjaolu, kui objekti kõrval või läheduses asub mõni mahajäetud või väga halvas seisukorras maja või korter.

Ilma liftita kortermaja puhul on hinnatuimad objektid, mis asuvad teisel või kolmandal korrusel. Liftidega hoonetes kehtib üldjuhul põhimõte, et mida kõrgem korrus, seda kõrgem on kinnisvara hind. Ka mitmed maaklerid nendivad, et kõrgustest avanevad kaunid vaated tõstavad objekti väärtust. Seevastu madalam väärtus on soklikorrusel asuvatel objektidel, kuhu paistab vähem päevavalgust.

Ligipääsetavus

Kinnisvara hindaja pöörab tähelepanu ka teie kodu ligipääsetavusele. Siinkohal on eelis autoga liiklejatel, kuid olulist rolli mängib ka ühistranspordipeatuste lähedus. Kuid vaid lähedalasuvatest ootepaviljonidest ainuüksi jääb väheks, tähtis on ühistranspordi sõidugraafik. Mida tihedamini ja pikema ajavahemiku jooksul liigub hinnatava objekti vahetust lähedusest ühistransport, seda kõrgem on selle väärtus. Seevastu on madalama väärtusega kinnisvaraobjektid, kuhu on ühistranspordiga aeganõudev või lausa võimatu ligi pääseda.

Kui teie kodu juurde pääseb ligi vaid autoga, siis raskendatud ligipääsu korral võib kinnisvara hind olla madalam. Näiteks võib juurdepääsutee näol olla tegemist erateega, mille läbimiseks läheb tarvis eraldi luba. Ka teede kehv seisukord võib kinnisvara väärtust negatiivselt mõjutada.

Seisukord

Allikas: Pexels

Hoone ehitusaasta mõjutab olulisel määral kinnisvara hinda. Uusarenduses asuva korteri väärtus on kõrgem korterist, mis asub näiteks nõukogudeaegses paneelmajas. Samuti on hinnalisemad korterid, mis asuvad hoones, mille põhikonstruktsioonid ja välisviimistlus on heas seisukorras. Kui hinnatava objekti juurde kuulub rõdu, terrass või panipaik, muudab see samuti kinnisvara väärtuslikumaks.

Loomulikult pöörab hindaja tähelepanu vara tehnosüsteemidele. Enim hinnatakse kaasaegseid ja kuluökonoomseid kütte- ja tehnosüsteeme, kuna inimesed soovivad elada võimalikult soodsate kommunaalkuludega kodus. Samuti tõstavad kinnisvara väärtust tsentraalsed kommunikatsioonid.

Siseviimistlus

Parema siseviimistlusega objektid on kõrgemalt hinnatud, mis tähendab seda, et üldjuhul on uuemad või (värskelt) renoveeritud korterid kallimad. Siinkohal tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et teie kodu väärtust ei mõjuta selles asuv mööbel – riiul, diivan, lauad, toolid jms. Küll aga kehtib siin üks erand, milleks on kohtkindel mööbel. Seega näiteks garderoob või köögimööbel mõjutab kinnisvara väärtust positiivselt. Samuti võib veidike teie kodu hinda tõsta integreeritud köögitehnika- ja mööbli kvaliteet.

Aeg-ajalt teevad inimesed enne eksperthinnangu küsimist kodus pisiremondi, mille eesmärk on tõsta objekti väärtust. Värske ilmega korterid on üldiselt kõrgema hinnaga, kuid siinkohal tasub tähele panna, et objekti väärtus ei pruugi tõusta summas, mis kulus remonditööde peale kokku. Seetõttu tasub enne remonditöödega alustamist teha mõned kalkulatsioonid ja püüda aru saada, kas see on kasumlik või mitte.

Kui on kindel soov remonditöid kodus läbi viia, siis tasub mõelda selle peale, mis parandaks objekti üldmuljet oluliselt, kuid ei nõuaks seejuures liiga suuri kulutusi. Näiteks ei ole alati mõistlik välja vahetada köögimööblit, vaid kodu üldmuljet võib värskendada seinade või lageda värvimisega. Vannitoaremondi asemel võib välja vahetada hoopis mõne toa põranda. Siseviimistluses tasub kasutada heledaid või neutraalseid toone, millega on lihtsam mööblit kokku sobitada.

Abipindade olemasolu

Kodu hindamisel loob kinnisvarale lisaväärtust erinevate abipindade olemasolu. Seega kui teie kodus on näiteks rõdu, terrass või saun, siis see tõstab kinnisvara väärtust. Samuti muudab kinnisvara potentsiaalsete ostuhuvilise silmas atraktiivsemaks notariaalse kasutuskorra alusel määratud panipaik ja/või parkimiskoht. Majade ja ridaelamute puhul tõuseb vara väärtus abihoonete olemasolu, nendeks võivad olla näiteks garaaž, kuur või saun.

Kuna iga kodu on oma asukoha, seisukorra ja muude näitajate tõttu omamoodi, siis tasub küsimuste korral pöörduda oma ala spetsialistide poole. Enne kinnisvara hindamist on soovitatav omanikul üle vaadata ja valmis panna varaga seotud dokumendid. Samuti kajastatakse eksperthinnangus pilte kinnisvarast, seega tasub enne hindaja tulekut võtta kodus ette suurpuhastus. Viimase puhul võiks erilist tähelepanu pöörata vannitoale ja köögile.