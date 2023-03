Linnad võistlevad linnurikkuses

Sel pühapäeval kutsub Eesti ornitoloogiaühing osalema kõige linnurikkama linna välja selgitamisel.

Linnade linnuvaatluspäeval saavad kaasa lüüa kõik huvilised üksi või kuni kuueliikmelistes võistkondades. Vaatluspäeval tuleb kella 5 ja 13 vahel vabalt valitud linnas kirja panna kõik nähtud ja kuuldud linnuliigid. Vaatlustulemused tuleb saata samal päeval kella 16ks vaatluspäeva koordinaatorile Tarvo Valkerile (tarvo.valker@eoy.ee). Täpsed osalemisreeglid leiab ornitoloogiaühingu kodulehelt.

Valkeri sõnul on soe aeg kohale meelitanud juba hulgaliselt rändlinde ja ka ülejäänud nädal tõotab tulla üsna kevadine. „Seetõttu on väga suur tõenäosus kohata ka linnades äsja saabunud rändlinde. Just rändeperioodil võib linnades kohata rohkelt selliseid linnuliike, kes pole kaugeltki tüüpilised linnalinnud,” innustas Valker vaatlusi tegema.

Eelmisel aastal said kõige linnurikkama linna tiitli kaks linna – Haapsalu ja Tallinn, kus mõlemas registreeriti 71 linnuliiki.