Promenaadi hotelli asemele kerkib viiekorruseline spaa

Promenaadi hotelli omanikud plaanivad ajaloolise Peltzeri villa kõrvale mahukat juurdeehitist, mida muinsuskaitseamet heaks ei kiida.

Poolteist aastat tagasi ostis hotelliärimees Tarmo Sumberg Promenaadi hotelli plaaniga luua sinna aasta ringi avatud spaahotell. „Tuleb täiesti uus ja nüüdisaegne hotell. Olemasolevast ei jää eriti midagi järele,” ütles plaanide kohta Sumberg eile.

Nüüdisaegne hotell on Sumbergi sõnul mitmekülgne, kvaliteetne, turvaline ja efektiivne. „Tänapäeva kvaliteethotell ei ole lihtsalt koht, kus magada. Et inimestel oleks hea, tuleb kavandada ka kõik muu vajalik – toitlustus, töö, lõõgastus,” ütles Sumberg.

Sumbergi hinnangul on Haapsalul võrreldes teiste kuurortlinnadega – Pärnu ja Kuressaarega – oht maha jääda. Tema sõnul on linn palju teinud selleks, et inimesed siia tuleksid. „Linnale oleks hea, kui siia tulijad oleksid siin võimalikult kaua, ja mitte ainult suvel,” lisas Sumberg.

