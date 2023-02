Virtsu kooli kaitseks kogunes üle tuhande allkirja

Virtsu kooli eest võitlejad esitavad täna Lääneranna vallajuhtidele üle tuhande allkirja kogunud nõude, et kool säiliks üheksaklassilisena ja tegutseks edasi samas majas.

Lääneranna vallajuhid on alustanud koolivõrgu reformi, mis puudutaks kõiki valla koole peale Lihula gümnaasiumi. Kuigi koolivõrgu kärpekava pole avalikustatud, ütles Lääneranna vallavanem Ingvar Saare 30. jaanuaril Virtsu koolis koosolekul, et plaanis on muuta Virtsu kool neljaklassiliseks ja kolida lasteaeda, et koolimaja maha müüa.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!