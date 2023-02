Täispuhutav madrats autosse, telki ja külalistetuppa

Täispuhutav madrats on alternatiiv kokkukäivale lisavoodile. Paljud pered eelistavad just täispuhutavat madratsit kompaktsuse ja mitmekülgse kasutamise poolest. Aseta see autosse, telki, külalistetuppa või hoopiski laste aiamajja. Võimalusi, kuidas täispuhutav madrats võtta magamisasemena kasutusele, on palju. Leia uus ja mugav madrats Kaup24 ja Hansaposti tootevalikust!

Täispuhutav madrats sobib mitmetes kohtades kasutamiseks

Täispuhutav madrats ei ole mitte ainult matkamiseks mõeldud, vaid see on sobib ka ideaalselt lisa magamiskoha tekitamiseks. Kui sul on tulemas külla mitmeid külalisi, kelle jaoks ei ole voodikohtasid, siis soeta koju täispuhutav madrats, millele teha mugav ase. Tegemist on mugava lahendusega, mis pakub pehmet aset kõikidele sinu külalistele. Aga samal ajal saab seda kasutada ka väljasõitudel.

Oled minemas pikemale autoreisile? Võta täispuhutav madrats kaasa nendeks olukordadeks, kui peab öö autos veetma. Kasutades elektrilist pumpa saab kerge vaevaga madratsi täis ja alustada juba mugava aseme sisse seadmist. Ära unusta ka magamiskotti. Magamiskotid on palju kompaktsemad kui tekid ja padjad, mistõttu on ideaalsed matkale või reisile kaasa võtmiseks.

Kui oled üks neist inimestest, kes armastab matkata mugavustega, siis pole paremat valikut kui täispuhutav madrats, mille saab panna telki. Mõõda enda telgi laius ja leia sobivate mõõtudes madrats. Võta kaasa ka kõik muu vajalik enda matka jaoks ja matka stiilselt. Matkamine pole kunagi olnud nii mugav!

Kuidas valida sobivas suuruses täispuhutav madrats?

Oled veendunud, et ka sul on koju vaja ühte õhkmadratsit? Kui nii, siis nüüd jääb valida välja see õige toode. Kõige olulisem on selle juures õige mõõt. Täispuhutav madrats peab olema piisavalt suur, et see kataks sinu vajadused. Kui õhkmadrats on mõeldud telki, siis on lausa kriitiline veenduda, et see sinna ka mahub. Sama kehtib autoga. Kui täispuhutav madrats on mõeldud külaliste võõrustamiseks suvemajas või sinu külalistetoas, siis saab olla mõõtude osas paindlikum. Mõtle hoopis sellele, kas see peaks mahutama üks või kaks inimest. Kahe inimese jaoks on ideaalne täispuhutav madrats, mille laius on minimaalselt 140 cm. Selleks kitsamad madratsid sobivad ühe inimese või kuni kahe lapse mahutamiseks.

Täispuhutavad madratsid on saadaval erinevates suurustes, mis tähendab seda, et sobiva suuruse leiab igale soovile.