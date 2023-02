Maksuamet alustab enammakstud tulumaksu tagastamist

Maksu- ja Tolliamet (MTA) alustas enammakstud tulumaksu tagastamist neile, kes on oma tuludeklaratsiooni esitanud elektrooniliselt ja kelle deklaratsioon ei vaja täiendavat kontrolli. Paberkandjal esitatud tuludeklaratsioonide alusel algab tagastamine 17. märtsil.

Enammakstud tulumaksu tagastab MTA hiljemalt 2. oktoobriks. Tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Tänaseks on tagastusotsus tehtud ligi 31 000 inimesele.

Juba laekuvad MTA klienditeenindusse ka küsimused, et millal on oodata tagasimakset. Avalike teenuste valdkonna peaspetsialist Tatjana Klettenberg palub siiski varuda kannatust.

„Teeme igal tööpäeval mitukümmend tuhat kannet ja keegi maksutagastusest ilma ei jää,“ sõnast ta.

Kokku on tänase seisuga on esitatud 550 000 tuludeklaratsiooni, millelt tagastamisele kuulub kokku 171 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Praegu esitatud tuludeklaratsioonide põhjal tuleb tulumaksu juurde maksta kogusummas 21 miljonit eurot.

Kuna Tallinna teenindusbüroos on järjekorrad, siis on jätkuvalt soovitus tuludeklaratsiooni esitamiseks büroosse mitte tulla ja kasutada e-MTA võimalust või kui büroosse tulek on siiski vajalik, lükata seda veel mõne nädala võrra edasi.

„Kiiret ei ole, tuludeklaratsioone saab esitada mai alguseni,“ ütles Klettenberg.

„Palume inimestel aidata oma eakamaid lähedasi või välismaalasest kolleege, et nad saaksid deklaratsiooni esitada MTA iseteeninduskeskkonnas. Samuti on e-MTAs võimalik täita maksuresidentsuse määramise avaldus, mille pärast mitmed kliendid tänavu meie kontorisse kohapeale on otsustanud tulla,“ lisas ta.

Küsimuste korral tuleks esmalt otsida infot esmajoones kodulehelt www.emta.ee, pöörduda e-kirjaga eraklient@emta.ee või infotelefonile 880 0811.

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 2. mail. Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 2. oktoobril.