Suurperede säästunipid aitavad väikese eelarvega hästi majandada

Lasterikaste perede igapäevane majandamine vajab nutikust ja sissetöötatud säästunippide kasutamist. Eesti lasterikaste perede liit viis oma liikmete seas läbi küsitluse, et saada ülevaade perede majandamise põhimõtetest, millest võib kõigile kasu olla.

„Meie 3500 liikmelise pere seas on ligi neljandik selliseid perekondi, kus kasvab viis või enam last. Suurperede riikliku toetuse määramine lisab kindlustunnet, kuid kõrge inflatsiooni tõttu jääb sissetulek ühe pereliikme kohta tihti ikkagi üsna napiks. Siinkohal võtavad pered appi säästunipid, mida kasutatakse igapäevaselt,“ rääkis lasterikaste perede liidu juht Aage Õunap.

Ligi üheksakümnelt perekonnalt laekunud vastusest selgus, et säästmise kõige olulisem nipp on pidev planeerimine ja eelarvete koostamine. „Toidukulude optimeerimiseks koostavad suurpered sageli nädala toidumenüü. Sellesse kaasatakse ka lapsed ja püütakse eelarve piires arvestada kõikide toidueelistustega. Esmalt vaadatakse üle kodus leiduvad toiduained ning seejärel pannakse kirja toidukordade ideed, millest omakorda kujuneb poenimekiri puudu olevatest asjadest. Nädala toiduvaru ostetakse üldjuhul korraga ära ja väikeseid lapsi emotsiooniostude vältimiseks poodi kaasa ei võeta,“ ütles Õunap.

Säästmise teine tähtis nipp on varumine. Küsitlusest selgus, et maapiirkondade suurperedes kasvatakse ise toitu, samuti käiakse metsas marjul või seenel, lisaks tegeldakse aktiivselt toidu hoidistamisega. „Toidulauda ja muid kulusid optimeeritakse ka sooduspakkumiste ajal varudes. Ka hulgiladude külastamine ei ole lasterikastele peredele võõras. Hea hinnaga tooteid ostab suurpere ette ja sügavkülmutab need. Usinalt kogutakse ka kaupluste boonuspunkte ja võetakse neid välja jõulude ajal või jaanipäeval,“ selgitas Õunap.

Säästmise kolmas suurem nipp on energia ja muude ressursside nutikas tarbimine. Küsitlusest selgus, et pere söömise aegu püütakse ühitada, et vältida pidevat toidu soojendamist eri aegadel. Suuremat elektrikulu omavad seadmed töötavad vastavalt elektrihinnale. Riideid üldjuhul taaskasutatakse ja antakse neid edasi õdedele-vendadele ning külastatakse taaskasutuskeskuseid. Uusi riideid ostetakse vaid kampaaniate ajal. Väljasõitudele võetakse kaasa oma toit ja täidetakse kodus veepudelid ning külastatakse pigem tasuta sündmuseid.

Küsitlust kokkuvõttes ütles Õunap, et enamus suurperede liikmeid peavad iga väljamineku puhul küsima endalt, kas neil on seda vaja või on tegu sooviga. „Soovide täitmiseks enamasti suurperedel eelarves ruumi ei ole ja siinkohal oleme saanud abi nii riiklikest toetustest kui ka eraannetajatelt. Iga toetus on väga oluline, kuna soovidena nähakse tihti ka hobisid ja kultuurisündmuseid, mis peaksid olema osa iga inimese elust,“ rääkis Õunap.

Praegu käib lasterikaste perede toetuseks kõikides Selverites üle Eesti kampaania, mille käigus annetatakse Procter & Camble esmatarbe toodete müügist osa lasterikaste perede toetuseks. Procter&Gamble tuntumate brändide hulka kuuluvad näiteks Pampers, Pantene, Oral B, Gillette, Ariel ja paljud teised. Kampaania raames varustatakse lasterikkaid peresid ka esmatarbekaupade pakikestega, et peredel jääks igapäevaste kulude kõrval pisutki võimalusi enda soovide täitmiseks.

Lasterikaste perede 8 olulist toiduga seotud nippi: