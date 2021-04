Suurperede liit otsib aasta suurpere

Läänemaal elab 73 nelja ja enam lapsega perekonda. Eesti lasterikaste perede liit kutsub Läänemaa elanikke üles tegusaid ja inspireerivaid perekondi märkama ning neid 10 000-eurose stipendiumiga aasta suurpere konkursile esitama.

Lasterikaste perede liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on möödunud aasta pakkunud peredele küll suuri väljakutseid, kuid kinkinud rohkelt võimalusi perekeskseks ajaviitmiseks ja üksteise jaoks olemas olemiseks. „Kodudest on saanud koolid, lasteaiad ja huviringid ning pea iga lapsevanem on omandanud täiskohaga lisatöö õpetaja, treeneri või juhendajana,“ ütles Õunap.

„Suurpered on nutikad – jõud ühendatakse, üksteist aidatakse ning üheskoos saavad kodused toimetused kiirelt tehtud. Aasta Suurpere tiitliga soovime tänada hakkajat perekonda, kes on vaatamata keerulise ajale suutnud säilitada positiivse meele ning olnud eeskujuks ka teistele perekondadele,“ lisas Õunap.

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul suurendati tänavu stipendium rekordilise 10 000-euroni ja selle eesmärk toetada laste huvitegevust, pakkuda võimalusi õppimiseks ja arenemiseks. „Suurtel peredel on palju põnevaid ideid ja soovime, et need saaks teoks ning unistused täide viidud,“ ütles Pechter.

Aasta suurpere konkurss toimub tänavu kahteteistkümnendat korda. Konkursist on oodatud osa võtma kõik tegusad ja toimekad nelja või enama lapsega perekonnad. Kandidaate aasta suurpere tiitlile saavad esitada 19. aprillini kõik– perekonnad ise, suurpere töökaaslased, pereliikmed, tuttavad ja sõbrad. Selleks on vaja täita lasterikaste perede liidu veebilehel ankeet. Aasta suurpere selgub emadepäeval, 9. mail.

Mullu osales konkursil 76 peret, tiitli võitis kuuelapseline perekond Alev Võrumaalt. Toimekas perekond elab isa Aivo poolt vanasse koolimajja rajatud moodsas kodus, kuhu mahub lisaks ka šokolaadivabrik koos kodukohvikuga.