Läänemaa otsib aasta tegijaid

Sihtasutus Läänemaa kutsub läänlasi üles teada andma tublidest ja säravatest inimestest, tänu kelle tegemistele on elu Läänemaal muutunud paremaks, huvitavamaks, turvalisemaks ja tervislikumaks.

Jaanuaris toimub traditsiooniks saanud tänuüritus Läänemaa tunnustab. Tunnustuse saajad valitakse välja enne selle aasta lõppu. „Meie ümber on erilisi inimesi, kes teevad säravaid tegusid. Taaskord on võimalus neid inimesi märgata ja esitada tunnustamiseks, nii saab igaüks meist anda oma panuse, et parimatest parimad saaksid tänu ja kiituse,“ ütles SA Läänemaa juhataja Irene Väli.

Läänemaa tunnustab on ellu kutsutud selleks, et tuua esile inimesed, projektid, objektid, sündmused, teenused vms, mis on eelneva aasta jooksul esile tõusnud ja aidanud kaasa piirkonnale arengule.

Kandidaate saab esitada seitsmes kategoorias: Läänemaa noorsootöö edendaja, Läänemaa noorsootöö valdkonna tegu, Läänemaa sotsiaalvaldkonna edendaja, Läänemaa sädeinimene, Läänemaa vedur, Läänemaa tervise või turvalisuse tegu ning Läänemaa tervise või turvalisuse edendaja.

Kandidaate saab üles seada SA Läänemaa kodulehel www.laanemaa.ee. Iga kategooria juurde on lisatud ka statuut, kus on kirjas, millistele nõudmistele kandidaat peab vastama. Kandidaate saab esitada 18. detsembrini.

Esitatud kandidaatide seast valib maakondlik komisjon välja parimatest parimad. Komisjon koosneb Läänemaa omavalitsuste liikmetest ja ametnikest. Läänemaa parimad kuulutatakse välja 26. jaanuaril.