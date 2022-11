Targad tehnikavidinad, mis aitavad kodust elu lihtsustada

Erinevate tarkade lahenduste ja uudistega tullakse välja iga päev. Enamik katsetusfaasis arendusi tunduvad põnevad, kuid jäävad tavakasutajale veel liiga kalliks ning seetõttu masstootmisse ei jõua. Tänapäeval on peaaegu igast koduseadmest olemas ka nutikas versioon, mida saab oma mobiiliga ühendada ja distantsilt juhtida. Uued ja põnevaid tehnikavidinaid peaks meie elu lihtsustama ja mugavamaks muutma.

Lemmikloomade omanikud saavad nüüd rahulikult kodust eemal viibida

Iga lemmiklooma omanik tunneb muret, kui peab oma hoolealuse üksinda koju jätma. Mõni loomadest ei armasta üldse ilma pereliikmeteta kodus olla, teine lõhub ära kõik vedelema jäetud jalanõud ja mööbli. Igale töökohale ja kokkusaamisele ei ole võimalik oma lemmikuid kaasa võtta ning omanik sageli muretseb, kas kõik on ikka korras.

Õnneks on hoolivatele loomaomanikele valminud targa lahendusega lemmikloomade kaamera, mis annab lisaks nende jälgimisele võimaluse ka nendega kaamera kaudu suhelda. Eriti moodsate lisadega kaameraid saab ühendada maiustustekarbiga ning nutitelefoni kaudu saab iga murelik omanik oma loomakesele läbi rakenduse snäki või maiustuse anda.

Lemmikloomadega kodudesse on soovitatav paigaldada nutikas ja kvaliteetne õhupuhasti, mis puhastab kodust õhku ning aitab võidelda allergiate ja lõhnade vastu. Loomulikult ei saa ükski karvase lemmiku omanik läbi ilma robottolmuimejata, mis oluliselt lihtsustab igapäevast koristamist ja pakub lemmikloomadele ka sageli toredat meelelahutust. Moodsamatel variantidel on isetühjendamise funktsioon, sest robottolmuimeja kogumiskast vajab igapäevaselt puhastamist.

Nutikad seadmed kustutavad tulesid ja lukustavad uksi

Enamik nutikodu rakendusi toetavad seadme ajastamist, nii et saate hõlpsasti oma seadmeid seadistada käivituma kindlal kellaajal. Näiteks saab juba enne koju jõudmist sisse lülitada elektrisauna või maja kütte, samuti panna õhufritüür eelsoojendusrežiimile või mõnusamaks koju saabumiseks lülitada sisse õuevalgustus.

Erinevad seadmed nagu Amazon Alexa ja Google Assistant võimaldavad seadistada kindlad rutiinid ja programmeerida oma seadmed koos töötama, kui koju on paigaldatud nutika kodu süsteem. Näiteks saab korraga reguleerida valgustust, temperatuuri ja kardinaid. Samuti on võimalik seadistada garaažiuks kindlal kellaajal sulguma või uksed lukustuma.

Igaühest võib saada meisterkokk

Olenemata sellest, kas olete pühendunud kokkaja ja küpsetaja või pigem eelistate kulleriga valmistoitu tellida – parimad nutiköögid pakuvad igale koduomanikule tõelist naudingut.

Milliliitrid on vaja kiirelt teisendada lusikatäiteks või olete segaduses, millist maitseainet peaksite riiulit otsima. Tundub, et nutikas köögiekraan aitaks teil oluliselt kiiremini toitu valmistada.

Targad köögimasinad nagu nutitelefonist toidu valmimist näitav ahi, mis aurutab, grillib, küpsetab ja isegi kasutab sous vide meetodit või käskluse peale avanevate ustega külmkapp on kindlasti köögis suureks abiks ja samas ka toredaks meelelahutuseks. Kohvimasinad alustavad hommikul kindlal kellaajal sooja tassikese oakohvi jahvatamist ning prügikastide kaaned avanevad ilma neid puudutamata, et vähendada bakterite levikut. Millest veel oskab keegi unistada?

Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi igast kodusest ja harjumuspärasest seadmest on kindlasti kuskil arendatud ka nutikas versioon, siis tasub enne suure väljamineku tegemist alati uurida kasutajate hinnanguid ja tagasisidet. Mõni nutikas vidin eeldab paljude teiste seadmete olemasolu või suhtleb kasutajaga ainult inglise keeles. Kodus peaks olema kerge ja helge meeleolu ning korralikult töötavad nutiseadmed aitavad seda kergemini saavutada, kuid iga liigutust ei peaks asendama robot või tehisintellekt.

