Konkurentsiamet kinnitas ASi Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 1. jaanuarist 2023 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,474 eurot endise 1,303 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 2,117 eurot endise 1,858 euro asemel. Seega hakkab vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku olema 3,59 eurot kuupmeeter.

Risti piirkonnas on alates 1. jaanuarist 2023 kuupmeetri vee hind eraisikutele 1,452 eurot endise 1,281 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind 2,095 eurot endise 1,837 euro asemel. Seega hakkab vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku olema 3,547 eurot kuupmeeter.

Risti piirkonna juriidilistele isikutele maksab kuupmeeter vett 1,61 eurot endise 1,44 euro asemel ja kuupmeeter kanalisatsiooni 2,245 eurot endise 1,986 euro asemel.

Risti hinnad erinevad muust teeninduspiirkonnast, kuna kohalik omavalitsus kehtestas 1998. aastal eraisikutele madalama hinna kui juriidilistele isikutele. Sellest tulenevalt tuleb neis piirkondades jätkata sama metoodikaga.

Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes elektrienergia hinnakomponendi mitmekordsest kasvust.

Pärast hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärgi teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisest madalamale tasemele.

Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 31. detsembri seisuga hiljemalt 3. jaanuariks 2023 soovitatavalt ASi Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

Haapsalu Veevärk AS

Vee- ja kanalisatsiooni­ hinnakiri 2023

Haapsalu linn, Uuemõisa ja Paralepa alevik ning Kiltsi, Panga ja Jõõdre külad Haapsalu linnas; Taebla ja Palivere alevikud ning Pälli, Nigula, Piirsalu, Linnamäe, Pürksi, Sutlepa, Nõva, Rannaküla ja Variku külad Lääne-Nigula vallas; Hullo küla Vormsi vallas:

Tasu võetud vee eest

1,086 €/m³ (praegune hind)

1,228 €/m³ (hind alates 1.01.2023)

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

1,548 €/m³ (praegune hind)

1,764 €/m³ (hind alates 1.01.2023)

Lääne-Nigula valla Risti alevik:

Tasu võetud vee eest, füüsilised isikud

1,068 €/m³ (praegune hind)

1,210 €/m³ (hind alates 1.01.2023)

Tasu võetud vee eest, juriidilised isikud

1,200 €/m³ (praegune hind)

1,342 €/m³ (hind alates 1.01.2023)

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest, füüsilised isikud

1,531 €/m³ (praegune hind)

1,746 €/m³ (hind alates 1.01.2023)

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest, juriidilised isikud

1,655 €/m³ (praegune hind)

1,871 €/m³ (hind alates 1.01.2023)

Kõigile hindadele lisandub käibemaks.