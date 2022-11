Homsest hakkab Läänemaal lund sadama

Eesti jääb põhjapoolse kõrgrõhkkonna ja lõuna pool pöörleva madalrõhkkonna piirile. Madalrõhualalt kandub siia niiskust, mis sajab alla lumena.

Laupäeval on Eestis pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärast keskpäeva kohati lund, õhtupoolikul jõuab Lõuna-Eestisse uus tihedam lumesadu. Puhub valdavalt idatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s, pärast keskpäeva järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0-5 kraadi. On libeduseoht

Läänemaal laupäeval on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab kerget lund. Puhub valdavalt idatuul 4-9, m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -3 kraadi.

Nii ööl vastu pühapäeva kui ka pühapäeva päeval sajab lund. Öösel on Läänemaal külma kuni -5 kraadi, päeval kuni -3 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on oodata kuni kaheksakraadist külma, päeval on külma viis kraadi. Sajab lund. Lund sajab ka teisipäeval, kuid on pisut soojem kui esmaspäeval. Teisipäeval on külma kuni kaks kraadi.