Rootsi raadio: Vene väed pommitasid Hiiumaalt Ukrainasse küüditatud vanarootslaste küla

Vene väed tulistasid Ukrainas asuvat Gammalsvenskby küla vaid mõni päev pärast seda, kui nad loobusid küla okupeerimisest ja pärast seda, kui Ukraina vallutas tagasi Hersoni linna, vahendas Postimees.

Rootsi raadi vahendab, et Gotlandi ühendus Svenskbyborna on suutnud Gammalsvenskby elanikega kogu sõja vältel ühendust hoida ning ühenduse juhatuse liikme Jörgen Hedmani sõnul on nad kuulnud kinnitamata teateid pommitamise tagajärjel hukkunute kohta.

Gammalsvenskbyl on Rootsiga ajaloolised sidemed. 18. sajandi lõpul asustati sinna ümber rootsikeelseid Hiiumaalt, kellest osa asus hiljem Gotlandile.