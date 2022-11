Päikesejaänku pidas sünnipäeva

Haapsalu Vanalinna lasteaedade Päikesejänku maja tähistas novembri esimesel nädalal oma 40. sünnipäeva.

Ettevalmistused peoks algasid juba eelmisel õppeaastal, sest meie jaoks oli oluline, et saaksime nii suurt ja väärikat sünnipäeva tähistada kõigi oma sõpradega: lastega, peredega, koostööpartneritega, endiste ja praeguste töötajatega. Seetõttu said sünnipäevaga seotud ettevõtmised planeeritud tervele nädalale.

Igal lasteaial on oma nägu. Päikesejänku maja on praegu küll välimuselt vana, aga seest nooruslik. Oleme oma sihiks seadnud tervise väärtustamise ja traditsioonide hindamise.

Hoone valmimisel 1982. aastal hakkas see kandma nime Haapsalu 6. lastepäevakodu, kuid 1999. aastal nimetati ümber Haapsalu lasteaed Päikesejänkuks. Märgilise tähtsusega lasteaia ajaloos oli 2019. aasta kui kaks vanalinna piirkonnas asetsevat lasteaeda – Haapsalu Lasteaed Tõruke ja Haapsalu Lasteaed Päikesejänku – ühendati ja need hakkasid kandma nime Haapsalu Vanalinna lasteaiad. Eesti rahva vanasõna ütleb, et nimi ei riku meest. Olgu nimi milline tahes – lapsed jäävad ikka lasteks, kes omandavad mängu kaudu iga päev innuga uusi teadmisi. Laste fantaasia on piiritu ning kõige ägedamad ideed ja mõtted tulevad just nende käest. Sellele põhimõttele toetudes saigi juba eelmisel õppeaastal lastega koos kaardistatud unistuste sünnipäev.

Mida vajab üks õige sünnipäev? Kingitusi, torti, laste kaunistatud ruume, sünnipäevajoonistusi, kostüüme, matka, õhupalle ja lipukesi ning diskot. Nendest laste poolt välja toodud märksõnadest sai lähtutud juubelinädala planeerimisel. Lapsed panustasid maja ja õue kaunistamisse. Lasteaia aiale pandi sünnipäevateemaline laste joonistuste näitus. Laste käejälgedest valmis lasteaia hoolekogu abiga koridori seinale uhke Päikesejänku jänes. Maja koridore kaunistasid fotod Päikesejänku ajaloost, millelt lasteaia vilistlased ja endised töötajad võisid ennast leida.

Juubelinädalasse mahtus veel ka kostüümipidu, kust ei puudunud näomaalingud ega videodisko. Näomaalingute tegemisel olid abiks lapsevanemad. Sama päeva õhtul külastas meie lasteaeda lasteteater Rõõmulill, kes pidas koos lastega maha eriti lustaka mängupeo.

Ühe päeva sünnipäevanädalas pühendasime endistele ja praegustele töötajatele ja koostööpartneritele. Oli pidulik kontsertaktus, kus esinesid Oravate rühma lapsed ja külalisesinejad Tõrukese majast. Iga külaline sai lasteaialt kingituseks meenekotikese õpetajate meisterdatud Kihnu stiilis jänese prossi ja loodusliku taimeteega.

Neljapäeva õhtul tähistasime sünnipäeva koos laste ja peredega. Toimus nutiorienteerumine õhtupimedas Haapsalu vanalinnas. Viimasel päeval taaselustasime ühe vana Päikesejänku maja traditsiooni – piduliku ühise lõunasöögi lasteaia saalis. Varem oli piduliku lõunasöögiga tähistatud 10. ja 20. sünnipäeva.

Juubelinädal oli sündmusterohke, aga meeldejääv. Kõik, mis soovisime, õnnestus ellu viia.

Suur aitäh Rannarootsi Selver, Haapsalu Coop, lillepood Lillerand, fotograaf Maris Raud, PPN Cargo, toitlustusettevõte Q-Catering ning koogivõlur Mari Amps, et toetasite meie 40.sünnipäeva tegevusi.

Annemari Raudseping

Merily Loderaud