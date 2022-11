Mariliis Olenko: kes vastutab ortodontiateenuse kättesaadavuse eest?

Ei saa mitte vaiki olla, sest leian, et igale Eestimaa lapsele, vaatamata elukohast, peab olema tagatud võimalus omada normipäraselt funktsioneerivat hammaskonda.

Väidan, et elu väljaspool pealinna ja suuremaid Eesti linnu on võimalik, mistõttu peaks kättesaadav olema ka eluliselt oluline ortodontia teenus. Siinkohal ei mõtle ma pisikesi esteetilisi kõrvalekaldeid, mis teinekord patsiendile isikupäragi lisavad, vaid tõepoolest sellise tähtsusega hambumusprobleeme, mis õigeaegsel mittesekkumisel lapseeas, hoopis süvenevad ja ajas keerukamat korrigeerimist või lõpuks lausa kirurgilist sekkumist nõuavad. Kuna laps on kasvav organism, on ortodontilise raviga võimalik suunata ka lõualuude kasvu, et ravida normist kõrvalekaldeid.

