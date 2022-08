Mariliis Olenko: kes tuleb appi kohalikule omavalitsusele?

Kohe-kohe on algamas uus õppeaasta nii lasteaedades kui ka koolides. Aktiivselt on käimas eelregistreerimine huviringidesse ja -tundidesse ning sporditreeningutele. On august ja kõik toimuks nagu sisseharjunud rutiini järgi, kuid ometi on olukord väga palju muutunud.

Muutunud seetõttu, et Eesti on energiajulgeoleku kriisis. Kriisis, mis avaldab mõju ka omavalitsustele, sest lasteasutustes algav ja sporditreeningutega lõppev töö ei vaja ainult väärtuslikku ja hindamatut inimressurssi, vaid nõuab ka elektrienergiat. Viimast on vaja, et ruumid oleksid valged ja köetud, et vesi oleks soe ja töötaksid tänapäevased ventilatsiooniseadmed.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!