Rannarootsi muuseum kutsub jõuluturule

Laupäeval korraldab Rannarootsi muuseum vanasadamas jõuluturu. „Eesti esimene jõuluturg,” ütles rannarootsi muuseumi pedagoog Lydia Kalda.

Oma kaupa on lubanud pakkuma tulla mitu meemüüjat. „Mett on sel korral rohkem kui eelmistel laatadel ja meemüüjaid on mitmest kandist,” ütles Kalda. Laadal on ka hoidiseid, maiustusi ning kala- ja lihatooteid. Käsitöökraamist on nii kudumeid, puuesemeid kui ka ehteid. Nagu ikka, on avatud ka kohvik, kus muuseumirahvas pakub koorest kalasuppi ning Ukraina sõjapõgenikest muuseumisõbrad borši ja lihatäidisega kartulipirukat.

Kalda sõnul saavad lapsed meisterdamise töötoas valmistada jõuluehteid ja endiselt saab punuda varjevõrke. „Sellega seoses kutsume haapsallasi üles tooma muuseumisse vanu valgeid voodilinu. Need värvime ära ja punume varjevõrkudesse,” ütles Kalda.

„Kogu laupäeva on muuseumis palju saginat, sest kogu päeva vältel on hiiu kandle tunnid,” ütles Kalda.

Vanasadama jõuluturg on laupäeval kl 12–15.