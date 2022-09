Enefit Green tutvustab plaanitavaid tuuleparke virtuaalreaalsuse abil

Enefit Green võttis uute tuuleparkide tutvustamiseks kasutusele virtuaalreaalsuse lahenduse, et anda tuulepargi naabritele parem ülevaade, millised tuulikud päriselt välja näevad.

“Uute tuuleparkide planeerimisel on tuulikute väljanägemine üks peamisi küsimusi, mida inimesed esitavad. Mida selgemalt suudame parkide kohta teavet anda, seda vähem levib valeinfot ja hirme nende kohta. Uues virtuaalreaalsuse lahenduses saavad inimesed plaanitavat tuuleparki endale tuttaval maastikul erinevatest asukohtadest ise vaadata. Kogume ka tagasisidet, kuidas lahendust edasi arenda nii, et see kogukonna inimestele võimalikult palju vastuseid annaks,” kõneles Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm.

Praegu on valminud esimesed vaated Risti ja Põlendmaa tuuleparkidest, kuid kavas on virtuaalreaalsed lahendused ka teiste Enefit Greeni arenduste kohta. Tuulikuid saab VR prillidega vaadata mitmest suunast ning erinevates kõrgustes. VR-prillidega kasutajale avaneb 360-kraadine vaateväli maastikust, kuhu on loodud päriseluline visuaal täisvõimsusel töötavatest tuulikutest.

“Tuulepargid aitavad tagada tarbijatele taskukohase elektri hinna ja riigi energiajulgeoleku ning on sellega pika mõjuga lahendus energiakriisile. Parkide kiire rajamine eeldab aga planeerimisprotsesside sujumist ja head koostööd kohalike kogukondadega, mistõttu on ühised arutelud ja info jagamine üks arendajate peamisi ülesandeid,” rääkis Ulm.

Enefit Greenil on Eestis planeerimise faasis kuus tuuleparki. Sellel aastal plaanib ettevõte langetada investeerimisotsuse Sopi ja Tootsi tuuleenergeetika ala ehituse alustamiseks, kus on kogu vajalik planeerimistöö läbitud. Esimesena valmib uutest taastuvelektrijaamadest Purtse tuulepark, mis hakkab elektrit tootma juba järgmise aasta alguses.