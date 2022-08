Illustratsioonirühmitus tähistas viiendat sünnipäeva näitusega

caption id="attachment_374010" align="alignnone" width="2000"] Illustratsioonirühmitus (vasakult): Maarja Aaloe, Aide Leit-Lepmets, Merit Tõns, Epp Ehasalu, Kersti Brant, Kristel Tereping, Aire Trummal ja Miranda Klaij. Foto Andra Kirna[/caption]

Haapsalu kunstiklubi illustratsioonirühmitus avas teisipäeval Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis näituse „Viie aasta lood”.

Seni vähemalt kaks näitust aastas korraldanud rühmitus lubas järgmisest aastast rahulikumalt võtta ja keskenduda hoopis raamatuprojektile. „Tulemas on üks emotsioonide raamat, nii et illustratsioonid jõuavad sinna, kuhu nad päriselt kuuluvad – raamatusse,“ ütles rühmituse eestkõneleja Aide Leit-Lepmets. Kuigi ka seinal on neid ju kena vaadata.

