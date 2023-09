Fotod Kaire Reiljan

Kunstnik Madlen Hirtentreu laupäeval Haapsalu linnagaleriis avatud isiknäitus „Hällilaulu tööristakast” viib vaataja hällilaulude maailma.

„Hällilaul on hellituslaul neile, keda enam ei ole, või hellituslaul nõrgematele," ütles kunstnik näituse avamisel. Tema sõnul põhineb näitus sellel, et leida õrnu sõnu neil, kes on meie seast läinud või ka neile, kes on veel tulemas. „Hällilaul on õrn laul,” ütles Hirtetreu.

