Tosin läänlast osales kaunitele paikadele pühendatud luulevõistlusel

Kaunitele Eestimaa paikadele pühendatud luulevõistlusele „Paiga vaim” laekus 300 luuletust. Kõige rohkem luuletusi saadeti Harjumaalt, Saaremaalt ja Viljandimaalt.

Läänemaalt saadeti võistlusele 14 luuletust: Läänemaa luuletused. Haapsalust saadeti viis luuletust: Haapsalu luuletused. Vormsi saarelt saadeti viis luuletust: Vormsi luuletused.

Luuletusi saab maakondade kaupa sirvida siin: luuletused maakondade kaupa.

Luulekonkursist on osa võtnud nii kogenud luuletajad kui ka sõnaseadjad, kes teevad luulemaailmas esimesi katsetusi. Luulekonkursi kõige vanem osaleja on 89-aastane Helje Müür Lääne-Virumaalt. Tema saatis konkursile kaks luuletust: „Kodused paigad läbi aastate” ja „Looduselemb linnas”. Luulevõistluse noorim osaleja on kümneaastane Elisabeth Jõgevamaalt luuletusega „Minu kodu”. Paljud luuletused on inspireeritud kodupaigast, merest, metsast, teest, õuest, talust, mõnest erilisest puust, kivist või veekogust.

Parimad luuletused selguvad rahvahääletusel ja võitjad tehakse teatavaks 20. augustil. Kümne enim hääli kogunud luuletuse autori vahel loositakse välja jalgratas.

Luulevõistluse kaardiga saab tutvuda siin: luulevõistluse kaart.

Kõik võistlusele saadetud luuletused leiab siit.

Kaunitele Eestimaa paikadele pühendatud üle-eestilise luulevõistluse „Paiga vaim” korraldas Toimetaja tõlkebüroo.