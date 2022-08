Lõuna-Läänemaa JK noored mängisid suurel jalgpallifestivalil

Pika traditsiooniga suvine noorte jalgpalliturniir Saaremaa CUP meelitab igal aastal Eesti suurimale saarele palju noori jalgpallureid.

Viimastel aastatel koroonaga veidi pihta saanud turniir on taas kogumas endiseid tuure. Sel aastal toimus neljapäevane jalgpallifestival 24.-27. juulil. Kaheksas vanusegrupis osales 50 võistkonda üle Eesti ja kokku peeti 200 jalgpallimängu.

FC Kuressaare korraldatud turniirile on aja jooksul tee leidnud ka väga paljud välismaa klubid. Palju on olnud noortetiime ka Valgevenest ja Venemaalt. Nüüdne poliitiline olukord aga piirab nendest riikidest noorte turniiril osalemist.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on ka selle turniiri mitmekordne osaleja. Pikk koostöö FC Kuressaarega on tillukese maaklubi mängijaid aja jooksul lennutanud nii Saaremaa esiklubi noorte võistkondadesse, kui esindustiimi Premium Liigani välja.

Sel aastal osales tunriirll Lõuna-Läänemaa JK U9 võistkond, 2014-2015 sündinud lapsed.

Meie esindus ei koosnenud ainult noortest jalgpalluritest vaid kaasas oli ka palju lapsevanemaid. Suvine Saaremaa oli kokku üks võistlus ja puhkusereis.

Noored jalgpallurid näitasid palliplatsil väga tublit mängu. Alagrupis võideti FC Kuressaare ja Saku Sportingu võistkonnad ja kaotati Põhja Tallinna JK Volta ja JK Seppsi esindustele. Lõpuks kujunes alagrupifaas nii pingeliseks, et kolme võistkonna vahel tekkis nn. „surnud ring”. Kahjuks olime kõige halvemas seisus meie, kui kaotasime pronksimängule pääsu ainult ühe vähem löödud värava tõttu. Kõik see aga ei muutnud meie lapsi ja vanemaid kurvaks. Laste rõõm mängust oli suur ja selles vanuses on just see kõige tähtsam.

Turniir avati piduliku rongkäiguga Nooruse kooli juurest Kuressaare linnastaadionile. Seal ootas meie lapsi nii nagu kõiki turniiril osalejaid Tipneri karikasarja 1/16 finaalkohtumine FC Kuressaare ja Pärnu JK Vapruse vahel. Taas meile kui suur kingitus. Sest just Vapruse tiimis teevad viimased aastad väga häid esitusi just meie klubi kasvandikud. Olime lastega tõelise maiuspala tunnistajateks. Meie oma mees Reno Mark viis Vapruse juhtima, kuid vastased suutsid 10 sekundit ennem kohtumise lõppu viigistada ja viia mängu lisaajale. Kõik kulminerus aga penaltiseerias, kus natukene oli õnne vähem Vapruse meestel. Peale mängu kogunesid meie noored jalgpallilapsed koos Vapruse esindustiimiga ühisel pildile, mis muutis Saaremaa CUP turniir veelgi erilisemaks.

Lõuna-Läänemaa JK mängis Saaremaa CUP turniiril koosseisus: Mattias Idvani, Robert Lehtpuu, Keron Kamarik, Romec Vatter, Eliisabet Kamarik, Karl-Sander Kamarik, Kairon-Omar Ploomipuu, Rasmus Karm, Tarvi Tiidussalu. Treenerid Jaanus Getreu, Peeter Idvani.