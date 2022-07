Reedel avab Rannarootsi keskuse parklas kümneks päevaks väravad Tivoli.

Tivoli atraktsioonid on tuuri eelmisest asukohast, Pärnust, Haapsalu poole vuranud juba nädala algusest. „Kõik atraktsioonid on kohal ja park on täpselt nii suur kui Rannarootsi keskuse parklasse mahub,” ütles Tivoli korraldaja Lauri Viikna neljapäeval Lääne Elule.

