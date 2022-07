Haapsalu tivolis oli põleng

Neljapäeva öösel vastu reedet süütasid noored Rannarootsi keskuse parkla tivolis desinfitseerimisvahendi ja pistsid peale seda plehku.

„Tuleb välja, et kõige kuritahtlikum koht ei ole mitte Kohtla-Järve, vaid hoopis Haapsalu,” ütles Tivoli tuuri korraldaja Lauri Viikna. Ta on õnnelik, et tivolis suuremat põlengut ei tekkinud. „Kuid ega poisikesed selle pärast karistamata ei jää. Politseid on teavitatud,” ütles Viikna. Tivoli töötajad olid terve öö valves juhuks, kui süütajad peaksid tagasi tulema.

Reedel käis tivolis politsei, kes fikseeris olukorra ja küsitles ka tivoli töötajat. „Suurt kahju ei ole. Desovahendit oli plekkidena asfaldile lastud ja siis põlema pandud,” ütles Haapsalu politseijaoskonna vanemkorrakaitseametnik Rene Pajula. Tema sõnul alustas politsei menetlust avaliku korra rikkumise kohta ja uurijad vaatavad üle Rannarootsi keskuse kaamerate salvestused.