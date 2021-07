Tivoli tuur jõuab üle mitme aasta taas Haapsallu

Homsest 11. juulini avab Rannarootsi keskuse parklas väravad Tivoli tuur.

Tivoli atraktsioonid sobivad alates kolmandast eluaastast. „Kui laps ise gondlis paigal püsib, siis on sobilik tulla. Umbes 3. eluaastast on midagi kõigile,“ ütles tuuri korraldaja Lauri Viikna. Tema sõnul on hetkel kõige uuem atraktsioon Extreme. „Nagu nimigi ütleb on päris ekstreemne,“ lisas ta.

