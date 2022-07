Suur söögipidu jõuab Haapsallu

Laupäeval saab Karja tänaval maitsta ligi poolesaja erineva toitlustaja sööke, keerutada jalga retrodiskol ja osa võtta söömisvõistlustest.

„Tean, et Haapsalus on ka varem toidufestivale olnud, aga see on seni suurim. Püüame luua atmosfääri nagu oleme teinud Tallinna lauluväljakul – kahepäevane Suur Tallinna Toidutänav, kus käis läbi üle 20 000 inimese,“ ütles ürituse üks korraldajatest Reno Hekkonens.

