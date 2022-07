Suurt söögipidu külastasid tuhanded inimesed

Laupäeval muutus Karja tänav toiduputkade ehk foodtruckide peatänavaks. Maitsta sai enam kui poolesaja eri toitlustaja pakutavaid sööke ja jooke, osaleda söömisvõistlustel ja keerutada jalga diskomuusika saatel.

„Teadsin, et inimesi tuleb palju, aga et Karja tänavale nii palju rahvast tuleb, seda ei osanud oodata,” ütles ürituse üks korraldajatest Reno Hekkonens.

Mõned päevad enne üritust ütles Hekkonens Lääne Elule, et enamik toitlustajaid on suurte rahvamassidega harjunud ja oskavad end vajalikuga varustada. Laupäeva õhtul kell 18 olid siiski mõned valikud menüüdest juba maha kriipsutatud. „Rahvast oli meeletult palju ja inimesed sõid suure isuga. Ütlesime küll toitlustajatele, et valmistage end korralikult ette, aga eks foodtruckil on ka kusagil siiski piir ees,” nentis Hekkonens.

