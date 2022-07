Nädal tõi Läänemaale 24 kinnitatud koroonaviirusega nakatunut

Nädala jooksul analüüsiti laboratoorselt 82 läänlase koroonaviiruse teste, millest 24 ehk 29,27% olid positiivsed.

Üle Eesti analüüsiti nädalaga 8487 koroonaviiruse testi, millest 2007 osutusid positiivseteks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 151,6 ehk ligi poole kõrgem kui nädala eest. Kahe nädala jooksul on Läänemaale lisandunud 31 nakatunut. Eestis keskmiselt on näit 267,72. Kõrgeim on näit Harjumaal (347,1), madalaim Järvamaal (92,8).

Möödunud nädala reoveeuuringute järgi tuvastati enim viiruseosakesi Haapsalus, Tapal ja Tallinnas.

Esmaspäeva hommikuse seisuga vajas haiglaravi 99 COVID-19 patsienti. 28. nädalal avati haiglates 97 uut COVID-19 haigusjuhtumit. Registreeritud andmetel suurenes haigestumine pea kõikides vanusrühmades.

Esmaspäeva hommikuse seisuga vajas haiglaravi 133 COVID-19 patsienti. 29. nädalal avati haiglates 117 uut COVID-19 haigusjuhtumit. Üle 60-aastaste hulgas on positiivsete testide arv kasvanud üle 50%.

„Eelmise nädalaga võrreldes kasvas haigestumus 28% võrra. Uuel nädalaga võib oodata veidi üle 2400 nakatunu,“ ütles terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova ja lisas, et nakatamiskordaja R püsib 1,2 kandis. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Viimase seitsme päeva keskmine COVID-19 tõttu hospitaliseeritute arv on kasvutrendis, tõustes 6,9 pealt 8,7 peale. Esmaspäeva hommikuse seisuga viibib haiglas 133 inimest, millest 66 juhul vajavad patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Nädala jooksul lisandus kaheksa surmajuhtumit vanuses 42-90 aastat. Tõenäoliselt kasvab sel nädalal hospitaliseeritute arv üle 150.

Nädala jooksul manustati 2609 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 315. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 464 845 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,8%.

Reoveeseire tulemuste põhjal on viiruselevik reovees ca 70% ulatuses kollasel ohutasemel. Võrreldes varasema nädalaga on tõusnud oranžis ohutasemes olevate asulate arv ning langenud roheliste arv. Enim viirusosakesi tuvastati Haapsalus, Tapal ning Tallinnas.