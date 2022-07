Laupäeval Haapsalu linnuseõuel toimunud Hea Elu enesearengufestivalist võttis tänavu osa rekordarv inimesi.

Varem joogafestivali nime kandnud festival nimetati eelmisest aastast ümber Hea elu enesearengufestivaliks, sest festivalikava ei keskendu pelgalt joogale, vaid on muutunud mitmekülgsemaks. „Enesearengufestival on neile, kes soovivad ühes või teises eluvaldkonnas edasi liikuda. Samuti on see ideaalne paik, kuhu koonduvad mõttekaaslased,” ütles festivali korraldaja Roland Tokko.

