Galerii: Haapsalus käib tänavatoidu festival

Täna keskpäeval algas Haapsalus kahepäevane toidutänava festival, mis tõi Karja tänavale 92 toidupakkujat. Lisaks söögile saab toidutänaval proovida laskmist ja osaleda õnneloosides.

Toidutänav on 500 meetrit pikk – algab Mihkli tänava ristmikult ja lõppeb Lossiplatsil Sky Tivoli lõbustuspargiga. Enamik toidupakkujatest on Eestist, kuid kauplema on tuldud ka Lätist, Soomest ja Leedust.

Keskpäeval alanud toidutänav meelitas kogu tänava rahvast paksult täis, kuid kolmveerand tundi pärast avamist alanud vihmasadu ja äikesetorm viisid rahva festivalilt – vihmavarjul oldi kõigis varjualustes.

Kell kolmveerand kuus algab täna burgeri söömise võistlus, kus võistlejad söövad aja peale üksteisega võidu. Festivali korraldaja Reno Hekkonensi sõnul on see võistlus olnud festivalidel algusest peale populaarne.

Festival jätkub laupäeval. Mõlemal päeval lõpetab festivali retro disko.