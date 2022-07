Juhtkiri: aeglane linn

Cittàslow ehk „aeglane linn” on enam kui 20 aastat tagasi Itaalias alguse saanud liikumine, mille eesmärk on parandada linnade elukvaliteeti. Parem elukvaliteet aeglase linna mõistes tähendab aeglasemat elutempot, vähem amerikaniseerumist ja mitmekülgsemat maailma.

Üks aeglase linna liikumise algatajatest oli muuseas Haapsalu sõpruslinn Itaalias, Greve in Chianti, kuid paarikümne aasta jooksul on liikumisega liitunud 33 riigi 287 linna, mille elanike arv jääb alla 50 000. Need on linnad, kus elamist, töötamist ja mille külastamist inimesed naudivad. Kus kohalikud hindavad oma linna unikaalseid traditsioone, tugevusi ja iseloomu. Miks ei võiks Haapsalugi aeglase linna liikumisega liituda?

Neljapäeva õhtul tähistas Haapsalu kohviku Gallia Kukk prantslasest omanik Stéphane Clavel oma sünnimaa rahvuspüha, Bastille’ vallutamise aastapäeva, tänavakontserdiga. Lauad-toolid tõsteti kohviku ette ning laulja Erkki Otsman koos akordionist Jaak Lutsojaga andis otse kõnniteel enam kui kahe tunni pikkuse kontserdi. Kes istus päikesepaistes ja kuulas kontserdi ära otsast lõpuni, kes jalutas mööda ja peatus imestunult mõneks ajaks, et lasta end prantsuse muusikal kaasa viia, kes oli koha sisse võtnud teisel pool tänavat varjulisel pingil. Taamal möödusid aeglaselt autod ja nii mõnigi juht lasi aknad alla, et korrakski kontserdist osa saada.

Loodetavasti ei jää neljapäevane kontsert viimaseks sellelaadseks ettevõtmiseks ja Claveli eeskuju järgivad teisedki peatänavaäärsed kohvikud ja ettevõtjad, sest ruumi remonditud tänaval selleks nüüd on. Posti tänav on mitmel põhjusel saanud küll palju kriitikat, kuid teisest küljest aitavad laiemad kõnniteed ja aeglasem autoliiklus tuua vähemalt suvel elu ka vanalinnast kaubamaja poole. Mitte sellist kiirustavat elu, kus tormatakse poodi, tööle, koju või asju ajama, vaid just kuurortlinnale omast kulgemist.