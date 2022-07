Galerii: Ameerika autod vallutasid Haapsalu

Fotod: Kaire Reiljan

Haapsalu vanalinna ja linnuseõue vallutasid sel nädalavahetusel Ameerika autod.

Linnuseõue on näitusele välja pandud enam kui sada autot, mis annavad läbilõike viimase saja aasta sõidukitest. Vanim auto, Ford Model T on valminud 1923. aastal (seda mudelit valmistati aastatel 1908 – 1927), uusim aga selle sajandi kahekümnendatel aastatel. Näituseautode seas on autosid viimase saja aasta igast kümnendist.

Lisaks on linnuseõues välja pandud ka mootorrattad ja custom-jalgrattad ehk rattad, mis on inimesed endale ise ehitanud või eri juppidest kokku pannud.

Näituseautode hulgast valib žürii täna õhtul kaheksas kategoorias välja parima ja lisaks saab peaauhinna publiku lemmikauto.

Ameerika autod pole üksnes linnuseõues, vaid põnevaid autosid jagub ka lossiplatsile ja vanalinna tänavatele.