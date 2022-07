Lääneranna punamonumente uuritakse georadariga

Läänevalla vald loodab selle kuu jooksul uurida georadariga läbi seitse valla kalmistutel asuvat punamonumendiga tähistatud matmispaika, selgitamaks, kas sinna on kedagi maetud – nõukogudeaegsed hautatähised plaanitakse koguda muuseumi, kirjutab Pärnu Postimees.

Lääneranna vallavanema jutu järgi on jõutud kokkuleppele georadariga uuringuid tegeva ettevõttega, et selle kuu jooksul uurida Mihkli, Tuudi, Hanila, Kirbla, Varbla ja Lihula kalmistul läbi maapind sealsete punamonumentide juures ja teha kindlaks, kas hauatähise alla on keegi tõepoolest maetud või ei.

“Hinnas oleme kokku leppinud ja uuringutele läheb seitse väidetavat matmispaika,” seletas Täht. “Uurime läbi paigad, mis on kultuurimälestiste registris. Nende kohta on kirjas, et need on matmispaigad.”

Vallavanema jutu järgi saadi firmaga kaubale, et arve esitatakse kuue töö eest ja Mihkli kalmistut uuritakse tasuta. “Ettevõtte tegi sellise pakkumise, et teeb Mihkli kalmistu uuringu tasuta,” lisas Täht.

Kui uuringu järel selgub, kas tähiste all on hauaplats, saab mõelda edasi, kuidas need tähistada. “Kuna kõik kohad asuvad kalmistutel, saab hauakohad tähistada teistmoodi, näiteks ristiga. See tuleb kogudustega läbi arutada,” seletas vallavanem ja lisas, et seniste juttude põhjal on kogudused huvitatud punamonumentide kalmistutelt äraviimisest.

Vallavanem lisas, et ümber matma suure tõenäosusega ei hakata.

Tähe jutu järgi kavatsetakse senised hauatähised toimetada Virtsu muuseumi. “Me ei taha riivata kellegi au ega tundeid. Öööpimeduses hauatähiste kallal toimetama ei hakata,” lubas ta.

Peale muinsuskaitseameri kultuurimälestiste registrisse kantud seitsme hauakivi on Lääneranna vallas nõukogudeaegsed mälestusplaadid veel Vatlas ja Virtsus. Vallavanema sõnutsi on sealsed mälestustahvlid paigaldatud suurte põllukivide külge ja teada on, et sinna pole kedagi maetud – need tahvlid on plaanis eemaldada.

Lääneranna vallavanem ütles, et kui punamonumendid kalmistutelt ära korjatakse, ei jäeta neid nurga taha konutama, vaid plaanitakse viia Virtsu muuseumi, mille omanikuga on selles kokku lepitud.

Virtsu muuseumi eestvedaja Jüri Mõniste sõnade kohaselt on mälestusasutus valmis monumendid enda juurde võtma ja neid maja taga eksponeerima. “Meil on seal kolm hektarit ruumi,” lausus ta.

Mõniste märkis, et praegu on punamonumentide muuseumisse paigutamine veel mõtte tasandil: vallavalitsusega on sellest räägitud ja antud nõusolek hauatähised enda juurde võtta.

“Need võiks kusagil säilida. Mingit punanurka meil plaanis teha pole ja esirinnas need olema ei saaks. Neil monumentidel on oma ajalugu. Nende juures tuleb selgitada, kes nad pannud on ja miks need püstitati,” märkis Mõniste.

Mihkli kalmistult mai keskel üleöö kadunud hauatähis pole päevavalgele tulnud ega ole selgust politseilgi.

“Uurimine käib ja juhtumi täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel,” ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Indrek Hirs.