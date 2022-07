Taebla Suvevollet juhivad Greete Tikerpuu ja Kristopher Aljaste

Enn Kerge fotod

Taebla Suvevolles peeti järjekordne, arvult 6. etapp, mille lõppedes juhivad reitingutabelit Greete Tikerpuu ja Kristopher Aljaste.

Vastavalt reitingutabelile moodustati viis naiste ja kuus meeste võistkonda. Kõik mängud olid kahe geimilised ja nii võis kohtumine lõppeda ka 1:1 viigiga. Võisteldi Linnamäe Lihatööstuse ja Lääne-Nigula valla auhindadele.

Etapi parim naiskond ei loovutanud vastastele ühtegi geimi. Mängisid Greete Tikerpuu, Riina Suits, Mari Alvela ja Roosa Angeelika Antonov. Järgnesid Alice Alberg, Tiia Laidinen ja Heliko Nukki ning Reilika Pikerpõld, Enge Edovald, Kaire Kuura ja Annabel Saar.

Tasavägise meeste turniiri võitjad Maanus Jõevee, Lauri Loorits, Ervin Paaliste ja Kevor Jõgisalu lõpetasid turniiri kolme võidu ja kahe viigiga ja kogusid kümnest võimalikust kaheksa punkti. Punkti kaugusele jäid neist Kristopher Aljaste, Gert Käsk, Paul Mihkel Maasalu ja Raivo Mägi. Sama napilt jäid teise koha tiimile alla Taavi Käsk, Hendrik Naar, Janar Kuld ja Madis Jõgisalu.

Taebla reitingutabelit asus naistest juhtima Greete Tikerpuu 69 silmaga. Evelin Merilainen ja Alice Alberg kaotavad 2 punktiga. Meeste liidriks tõusis Kristopher Aljaste. Teist kohta hoiab Maanus Jõevee ja kolmas on Henry Erik. Punkte on kogutud vastavalt 65, 59 ja 56. Taebla Suvevolles on reitingupunkte teeninud 27 naist ja 42 meest.