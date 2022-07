Muinsuskaitseamet arvas sõjahauad kaitse alt välja

Muinsuskaitseamet arvas kaitse alt välja üle 270 punamonumendi, mis asuvad teises maailmasõjas langenute haudadel. Muinsuskaitse alt arvati välja ka kaheksa Läänemaal ja kaheksa Lääneranna vallas asuvat punahauda. Teiste hulgas ei ole muinsuskaitse all enam kaks Haapsalu kesklinnas kaubamaja ees asuvat sõjahauda.

Juuli algusest muinsuskaitseameti juhiks saanud Liisa Pakosta on varem Lääne Elule öelnud, et kuna sõjahaudu kaitseb 2007. aastal vastu võetud sõjahaudade kaitse seadus, pole topeltkaitse – sõjahaudade ja muinsuskaitse – vajalik. „Minu küsimus on selles, et kui see hierarhia on juba 2007 niimoodi seatud, miks nad siis üldse veel kaitse all on,” ütles Pakosta. „Ma arvan, et selle saab väga kiiresti ära lahendada,” lisas ta.

Sõjahaua puhul otsustab ümbermatmise kaitseministeerium, kes on selle delegeerinud sõjamuuseumile.

Muinsuskaitse alt välja arvatud sõjahauad (sulgudes mälestise number)

Haapsalu linn, Posti 45 / Sõjahaudade haljasala (4036);

Haapsalu linn, Posti 45 / Sõjahaudade haljasala (4037);

Lääne-Nigula vald, Linnamäe, Räägu (4079);

Lääne-Nigula vald, Piirsalu vana kalmistu; (4085);

Lääne-Nigula vald, Piirsalu uus kalmistu (4086);

Lääne-Nigula vald, Palivere, Lähtrumetsa (4093);

Lääne-Nigula vald, Pälli , Koolimaa (4094);

Vormsi vald, Hullo , Samba (14430)

Lääneranna vald, Hanila, Hanila kalmistu (4051);

Lääneranna vald, Hanila, Hanila kalmistu (4052);

Lääneranna vald, Lihula, Pärnu mnt 11, Lihula vana kalmistu (4064);

Lääneranna vald, Lihula, Tallinna mnt 2b, Lihula kirikuaed (4066);

Lääneranna vald, Tuudi, Kõrtsi (4067);

Lääneranna vald, Kirbla, Kirbla kalmistu, kirikuaed ja kalmistu (4068);

Lääneranna vald, Helmküla, Varbla kirikuaed (8350);

Lääneranna vald, Emmu, Mihkli kalmistu (8315);

Allikas: muinsuskaitseamet