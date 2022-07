Katrina Lehis loobus vigastuse tõttu MMist

Teisipäeva õhtul teatas mullu Eesti naiskonnaga Tokyo olümpiavõitjaks kroonitud ja individuaalselt samas pronksmedali võitnud epeevehkleja Katrina Lehis, et loobub vigastuse tõttu tänavusest MMist, kirjutas Postimees.

Otsus sündis viimasel minutil, sest kolmapäeval lendas Eesti koondis võistluspaika Kairosse. „Kahjuks jäävad minu jaoks sel aastal maailmameistrivõistlused ära. Saksamaal laagris olles vigastasin jalga ning oma eriala spetsialistidega konsulteerides võtsime raske südamega vastu otsuse, et jätame võistlused vahele. Sellist otsust oli väga raske teha, kuid jõudsime järeldusele, et see on ainuõige,” kirjutas Lehis sotsiaalmeedias.

Maailmameistrivõistlusteks valmistunud Eesti naiste koondis viibis 3.–10. juulil laagris Saksamaal. Eesti koondise peatreener Kaido Kaaberma leppis eelviimaseks päevaks kokku kontrollmatši Rumeeniaga.

„Ses matšis Katrina tegigi vehklemise ajal oma põlvele liiga. Võib öelda, et rajal olles tegi ta õnnetul kombel vale liigutuse. Alguses me ei saanudki vigastuse tõsidusest täpselt aru, kohapeal ei osanud seda hinnata. Nädala alguses käis Katrina uuringutel ning tuli võtta vastu otsus MMist loobuda,” selgitas Lehise treener Nikolai Novosjolov Postimehele.

Lehisel kulub taastumiseks neli nädalat, MMile minnes võib paranemisaeg pikeneda üheksa kuuni.