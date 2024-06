Katrina Lehist ei võetud EM-iks Eesti koondisesse

Eesti vehklemisliit pani esmaspäeval paika, kes pääsevad järgmisel nädalal Šveitsis Baselis algavatele Euroopa meistrivõistlustele ning 2021. aastal Tokyo olümpial individuaalse pronksi ja naiskonnaga olümpiavõitjaks tulnud Katrina Lehist koondisesse ei võetud, kirjutab Postimees.

Eesti naiste epeekoondise peatreener Kaido Kaaberma esitas alaliidu juhatusele kinnitamiseks Eesti naiskonna koosseisu EM-iks, kuhu kuulusid edetabeli põhjal Nelli Differt, Irina Embrich, Erika Kirpu ja peatreeneri valikul Julia Beljajeva.

Ainsa Eesti vehklejana Pariisi olümpiale mineva Differti järel on aga Lehis Eesti pingereas teine. Vehklemisliidu protokollis põhjendatakse Lehise puudumist järgmiselt: «Katrina Lehis oli kutsutud, kuid ta ei osalenud koondise kalenderplaani kinnitamise koosolekul ja Põhjamaade meistrivõistluste eel toimunud laagris. Ta loobus vahetult enne Põhjamaade meistrivõistluste algust võistkonnavõistlusest. Katrina oli kutsutud enne Legnano MK-etappi toimunud laagrisse, aga ta ei osalenud.»

Lisaks tuuakse välja, et rahaliste vahendite piiratusest on alaliidul võimalik EM-ile saata ainult neli naissportlast, kes moodustavad Eesti koondise naiskonnavõistluseks ja osalevad ka individuaalselt.

Tõdetakse ka, et Lehis andis novembris teada, et ei soovi võistkonnavõistlustel osaleda ega ole sellest ajast ka võistkonnavõistlusel Eesti naiskonnas osalenud. «Kuna Katrina Lehis ei ole teatanud, et on oma seisukohta muutnud, ei ole põhjust teda ka 2024. aasta EM-i võistkonda arvata,» kirjutati protokollis.

Meestest kinnitati 18.-21. juunini Baselis toimuvaks EM-iks osalema Sten Priinits, Filipp Djatšuk, Markus Salm ja Valentin Altunin.