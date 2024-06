Analüüs hasartmängukäitumise kohta Eesti erinevates piirkondades

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Eestis on hasartmängud ajaga läinud üha populaarsemaks, mille üheks põhjuseks on laialdane ligipääs internetile, sealjuures vajalik arvuti või nutitelefon on väga paljudel inimestel olemas. Mida rohkemat ongi vaja hasartmängude tarbimiseks kui internetti, nutiseadet ja natuke raha. Siiski, hasartmängukäitumine on mõnevõrra erinev piirkondade lõikes. Tarbijakäitumise muutusi mõjutavad mitmed erinevad tegurid nagu demograafia, majandustingimused ja regulatiivsed muutused.

Hasartmängude all peetakse silmas erinevaid hasarti tekitavaid tegevusi, sealhulgas kasiino külastamine ja sealsete mängude mängimine, spordiennustused, toto ning loterii. Kuigi enamasti mängitakse hasartmänge meelelahutuseks, adrenaliini kogemiseks ning igapäevaelust eemale saamiseks, on teatud piirkondades siiski ka patoloogiline mängimise risk suurem kui mujal. Vaatame täpsemalt üle, kuidas hasartmängude käitumine erineb Eesti erinevate piirkondade lõikes.

Hasartmängudest ja käitumisest üldiselt

Hasartmängud pakuvad inimestele ajutist pääsu igapäevaelust, muredest ja selle kõigega kaasnevast stressist, tuues kuhjaga põnevust ja võidulootust. Hasartmängudega kaasneb ka sotsiaalne pool ning kuuluvustunde tekkimine, kuna mängijad suhtlevad omavahel, jagavad kogemusi erinevate mängudega ning vaatavad isegi teisi mängijaid erinevate sotsiaalmeedia ning videokanalite kaudu nagu Youtube.

Hasartmängude mängimisel on suur osa ka inimese ajul, eriti just naudinguga seonduva aju piirkonnaga. Nimelt nende mängude mängimise ajal vabaneb ajust dopamiin, mis on seotud just naudingu ja tasuga, see aga soodustab riskide võtmist ning preemia otsimist. Sealjuures aktiveeruvad ka need aju piirkonnad, mis on seotud stressi ja ärevusega ning see aga tekitab mängijas niinimetatud adrenaliinilaksu tunde.

Dopamiinil on aga suur roll erinevate käitumismustrite tekkimisel. Kui hasartmängude mängija võidab, siis dopamiini vabanemisel tekib naudingu ning tasu saamise tunne, võidurõõm ja positiivsed emotsioonid. Kui mängija aga kaotab, toob see endaga kaasa negatiivsed tunded. Tihtipeale on aga nii, et kes on võidurõõmu juba kogenud, see soovib seda sama tunnet taas kogeda. Nii aga mängitakse üha enam, et seda sama tunnet uuesti tunda.

Hasartmängukäitumine linna- ja maapiirkondades

Eesti tehtud Kantar Emori uuringu andmetel on peamisteks mängimise põhjusteks lõbus ajaviide ning soov võita suurt rahasummat. Kahjuks on märkimisväärselt suur osa ka neid, kes mängivad majanduslike probleemide lahendamiseks, kuid see on osa riskikäitumisest, mis võib viia veel suuremate majanduslike ning sotsiaalsete probleemideni.

Eestis on mitmetes linnades olemas ka erinevad maapealsed kasiino majad ning seetõttu on loogiline, et hasartmängude mängimine väljaspool internetti on kõrgem just linnades. Küll aga tegelikkuses see päris nii ei ole. Kantar Emori uuringu kohaselt selgub, et piirkonna ja asulatüübi lõikes hasartmängude mängimine väga ei erine, küll aga on mõnevõrra rohkem mängijaid maapiirkondade elanike seas. Selle üheks põhjuseks on ilmselt online kasiino hea kättesaadavus ja majakasiinode puudus väiksemates piirkondades.

Uuringust selgub, et internetis mängib hasartmänge oluliselt rohkem mehi kui naisi. Siia alla lähevad muidugi nii online lotopiletid kui ka netikasiinod. Online kasiinod on ajaga üha populaarsemaks saanud, kuna võimaldavad mängida mugavalt oma koduses keskkonnas ning vajadusel oma lähedastele teadmata. Mängitakse võidu saamise ja meelelahutuse eesmärgil ning parim online kasiino just seda kõike pakub. Meelelahutuse mõttes on oluline aru saada, et online kasiino pakub väga erinevaid mänge pea igale maitsele, suurel hulgal lauamänge ning muid erinevaid tegevusi. Kuna tegevuste varieeruvus on suur, siis pakuvad online kasiinod mitmetele inimestele suur huvi nii võidulootuse tõttu kui ka meelelahutusena.

Uuringust selgub, et isegi väljaspool internetti tõusevad mängijate seast esile maapiirkonnad ning piirkondlikult Kesk-, Lääne- ja Lõuna-Eesti piirkonnad. Hasartmängude liigtarbimise risk on siiski kõrgem pigem meeste seas ning piirkonniti Kirde-Eestis, ühtlasi pigem suurtes linnades. Selle üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et uuringu kohaselt on pigem ületarbimise riskiga mitte-eestlased ning just neis piirkondades elab rohkem mitte-eestlasi. Ületarbimise riskiga on 13% mängijatest, kuid arvatakse, et sealjuures on patoloogiliste mängijate hulk elanikkonnas oluliselt tõusnud.

Vastutustundliku mängimise olulisus

Vastutustundlik mängimine on midagi enamat, kui esmapilgu kõlada võib. Esimene samm vastutustundliku mängimise suunas on seada kindel eelarve, mida ollakse valmis kasiino või teiste hasartmängude pakkujate juures kulutama. Just nimelt, kulutama, kuna tegemist on meelelahutusega, mistõttu kaasnevad sellega ikka kulutused. Täpselt nagu kinos käies ei saa piletiraha tagasi, ei pruugi ka kasiino seda võimalust pakkuda.

Loomulikult on erandeid, vahel võidetakse sisse pandud raha tagasi ning mõnikord isegi rohkem, kuid see pole kindel asjade käik, kuna tegemist on õnnemängudega. Vastutustundlik mängukäitumine tähendab, et inimesel on arusaam, millal lõpetada mängimine ning millal otsida abi.

Eestis on hasartmängudega kokkupuuteid palju ning tegelikkuses on kasiino külastamine küllaltki populaarne. Enamasti võetakse seda siiski kui meelelahutust ning probleemseid kohti on pigem vähe. Lisaks, on ka neid inimesi, kes osalevad pokkeriturniirides ning mängivad proffesionaalset pokkerit, käivad üle maailma võistlemas. Eestis on väga mitmeid tuntud pokkerimängijaid ning teadaolevalt mängivad nad vastutustundlikult. Nende jaoks on see lihtsalt hobi ja sport.

Kasiino on osa tänapäevasest meelelahutusmaailmast, pakkudes inimestele stressi leevendust ning igapäevaelust eemale saamist. Kasiinod pakuvad inimestele mitmeid erinevaid mänge, kampaaniaid ja võimalusi, kuidas oma mõtted igapäevaelust eemale saada. Siinkohal tuleb ka meeles pidada, et hasartmängude alla kuuluvad ka iganädalased bingo ja keno loto loosimised. Eks inimestel on ikka väike lootus võita, kuid enamik ei mängi hasartmänge majanduslikel põhjustel, vaid selleks, et lootust üleval hoida.

Suur osa Eesti elanikest on kasiino külastamise ja hasartmängudega kokku puutunud ning kuigi piirkondlikult ei ole väga suuri erinevusi, on teada, et rohkem mängitakse siiski maapiirkondades. Võimalik, et selle üheks põhjuseks on väiksem meelelahutust pakkuvate ettevõtete arv maapiirkondades ning online kasiino kerge kättesaadavus. Meelelahutuseks tasub leida erinevaid tegevusi ja kui tõesti on soov kasiino suunas vaadata, siis tasub silmas pidada vastutustundliku mängimise põhimõtteid.