Vikinglotto hiigelvõidu sai Lääne-Eesti mees

Esmakordselt Eestise tulnud ligi 11 miljoni euro suuruse Vikinglotto hiigelvõidu sai Lääne-Eestis elav mees.

1. juulil loositi välja Vikinglotto jackpot suurusega 10 803 379 eurot ja 70 senti, mis tuli esmakordselt Eestisse, edastas Eesti Loto. Võidu saajaks osutus Lääne-Eesti mees. Mees käis võitu vormistamas koos abikaasaga, naine on ka ainus, kes praegu võidust teab.

Ehkki suurvõidu Eestisse tulekust oli mees meedia vahendusel teadlik, sai ta enda võidust teada alles kolmapäeval, kui läks oma veebikontole uusi pileteid ostma. Igaks juhuks kontrollis siis ka varasemaid pileteid, lootuses, et äkki on saanud näiteks Bingo nurkade mängu võidu. Mehe varasem suurim võit on umbes 70 eurot.

„Esimene emotsioon oli, et kas see võit peab nüüd nii suur olema. Võinuks vabalt ka natuke väiksem summa olla,” ütles mees. Kui ta oma kontolt võidu-uudise leidis, rääkis ta sellest kohe ka abikaasale, kes arvas, et mees teeb nalja. „Ega see arusaam võidust ole siiani kohale jõudnud,” ütles abikaasa.

Võitja käib praegu tööl, kuid arvab, et edaspidi töötamist ei jätka. Väga konkreetseid plaane võiduraha kasutamiseks võitjaperel veel pole. Kuna peres on palju lapsi ja juba ka lapselapsi, siis on kavas neid toetada. . Osa rahast plaanib võitja kindlasti investeerida. Et ka varasemalt on pere annetanud laste ja terviseprobleemidega inimeste heaks, siis nüüd saavad nad seda teha oluliselt suuremas mahus.