Galerii: lõppesid komöödiafilmi „Vigased pruudid” võtted

Fotod: Joosep Kivimäe

Matsalu rahvuspargis lõppesid kodumaise komöödia „Vigased pruudid” filmivõtted.

Filmi „Vigased pruudid” tsenarist Ott Kiluski sõnul põhineb film küll Eduard Vilde 1888. aastal valminud jutustusel, kuid üllatab siiski uute trikkide ja naljadega: „See lugu käsitleb vanema ja noorema põlvkonna erimeelsusi ja kõnetab seetõttu iga ajastu publikut. Filmi tegevus toimub küll 20. sajandi alguses, aga kaasaegse kinokülastaja rõõmuks lisasime stsenaariumisse nii efektseid trikke kui ka tänapäevasemat allteksti.”

Režissöör Ergo Kulla sõnul möödus võtteperiood justkui pere ringis: „Selle filmi võtete ajal tulid eriliselt hästi esile väikese aga tõhusa tiimi eelised – näitlejaid oli kaheksa ning filmimeeskond koosnes olenevalt päevast umbes kümnest kuni kahekümnest inimesest. Tihe võtteperiood toimus peamiselt Lihula lähistel Laasu talus ja enamus meist veetsid seal ühiselt isegi jaanipäeva. Nii kujunes meil omavahel usaldus ja hea teineteise tundmine ning töö sujus lõbusalt ja professionaalselt,” kinnitas Kuld.

Filmi „Apteeker Melchior” naispeaosas mänginud Maarja Johanna Mägi astub „Vigastes pruutides” üles Lipuvere peretütre Leenana: „Elasime võtete ajal sealsamas Matsalus, vabadel päevadel käisin ümbruskonnas jalutamas ja mere ääres aega veetmas. Sealkandis on palju vanu maju üsnagi algsel kujul säilinud nagu ka see talukoht, kus filmisime. Seega juba võttekoht ise pani mind tundma nagu oleksin ajas poolteist sajandit tagasi läinud, muidugi aitas palju ka kunstimeeskond,” kirjeldas Mägi filmimise protsessi.

Filmi „Vigased pruudid” stsenaarium hargneb lahti 20. sajandi alguse Läänemaal, kus Lipuvere talu peremees on otsustanud oma tütred mehele panna jõukatele Mulgimaa kosilastele. Tütarde südamed kuuluvad aga juba kohalikele poistele, kellega koos sepitsetakse plaan, kuidas tülikatest peigmeestest vabaneda.

Filmis „Vigased pruudid“ mängivad Oskar Seeman (Joosep), Maria Teresa Kalmet (Miina), Simo Andre Kadastu (Juhan), Maarja Johanna Mägi (Leena), Harry Kõrvits (Lipuvere peremees Mart) Pääru Oja (Jaak), Kaspar Velberg (Enn) ja Tarvo Vridolin (mölder).

Filmi režissöör ja operaator on Ergo Kuld („Talve“, „Soo“, „Jahihooaeg“), produtsendid on Kristian Taska Taska Filmist („1944”, „Nimed Marmortahvlil”, „Talve”, „Klassikokkutulek”, „Apteeker Melchior”), Tanel Tatter ja Veiko Esken Apollo Film Productionsist („Talve“, „Apteeker Melchior”, „Soo”, „Vanamehe Film”), tegevprodutsent Arto Saar ning tootmisjuht on Olev Sten Erik Jõgi. Stsenarist on Ott Kilusk, kunstnik Annika Lindemann („Soo”), helirežissöör Lauri Laagus („Talve”, „Soo”), grimmikunstnik Egle Beek („Talve”, „Soo”) ja kostüümikunstnik Kadri Vahar. Filmi levitab Hea film.

Komöödia „Vigased pruudid” jõuab kinodesse 2023. aasta sügisel.