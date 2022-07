Montessori mänguasjad ja mööbel Rume.ee e-poes – suur valik erinevas vanuses lastele

Maria Montessori pedagoogika ei ole ammu enam Eestis tundmatu ning Montessori meetod, mis põhineb lapse enda loomulikul arengul ja teadmisjanul ning uudishimul, on leidnud üha rohkem järgijaid. Meetodi põhiline eesmärk on aidata lapsel kõike teha võimalikult iseseisvalt. Kuna Montessori meetod hõlmab ka läbimõeldud ja turvalist keskkonda lapse jaoks, tuleb siin appi Rume.ee e-pood, kus on suures valikus müügil Montessori mänguasjad ja montessori mööbel, mida igast kauplusest või e-poest ei leia.

Montessori meetodi puhul on oluliseks eesmärgiks ettevalmistatud keskkond, mis vastab lapse emotsionaalsetele, füüsilistele, psühholoogilistele, psüühilistele ja sotsiaalsetele vajadustele, mistõttu Montessori vahendid võiks valida lähtudes eelpool nimetatud vajadustest. Seega siinkohal on olulised nii beebi esimesed mänguasjad kui ka Montessori sisustus lastetuppa.

Rume e-poes on eraldi välja toodud Montessori mänguasjad ja montessori mööbel, et lapsevanemal oleks lihtsam leida just oma lapsele sobivad montessori mängud ja väikelapse tuppa sobiv montessori tool või montessori raamaturiiul.

Montessori mööbel

Rume.ee veebipoes on Montessori mööbel alates mänguköögist kuni lapse garderoobini. Montessori meetodi üheks eesmärgiks on anda lastele võimalus oma toas tegutseda iseseisvalt ja turvaliselt ning selleks peavad mööbel ja töövahendid olema sellises suuruses, milles lapsel on mugav ja lihtne neid kasutada. Enamik Montessori mööbliesemetest on reguleeritavad, mistõttu saavad need esiteks kasvada koos lapsega ning teiseks, saab näiteks Montessori puidust torntooli kasutada ka emme-issi abistamisel köögis. Laste kuubiktool sobib kasutamiseks juba siis, kui laps on alles poole aastane, sest tool toetab last nii istudes kui ka seistes ning edaspidi saab seda kuubiktooli kasutada ka laua või öökapina. Rume veebilehel on palju erinevaid mööbliesemeid, millele on juurde lisatud ka selgitused ja soovitused, mistõttu on väga lihtne leida just see õige mööbel oma lapsele.

Montessori mänguasjad

Mööblist vähem tähtsamad ei ole ka Montessori mänguasjad. Rume.ee veebilehel on suures valikus Montessori beebi mänguasjad. Montessori meetodi puhul on oluline arendada lapse loomingulisust ja iseseisvust, kuid silmas tuleks pidada, et mänguasjad võiksid olla lapse jaoks lihtsad ja kindlasti turvalised. Väga populaarsed on kvalitseetsest puidust mänguasjad – näiteks erinevad pusled, mis arendavad lapse motoorikat ja meeli. Samuti meeldivad lastele erinevad puidust mängutornid, millega on lõbus mängida, kuid mis on ka vahvaks sisekujunduselemendiks lapse toas. Üle kahe-aastastele lastele meeldib väga tegutseda ka mänguköögis, mis on samuti hea viis lapsel iseseisvust harjutada ja oma köögis toimetada.

Rume.ee veebipoest leiad kõik eelpool nimetatud Montessori mänguasjad ja seal on olemas ka Montessori mööbel. Lisaks on Rume koondanud oma e-poodi veel palju vahvaid Montessori meetodiga sobivaid tooteid, mis on kõik leitavad Rume.ee veebilehelt.