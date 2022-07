TAFF:fest 2022 trotsis vihma

Festivali TAFF:fest mõlemad kontserdipäevad algasid paduvihmaga.

Festivali peakorraldaja Raivo Tafenau tunnistas esmaspäeval, et tõmbas ennast telgi all kössi, kui esimene paduvihm algas, ega julgenud esialgu platsile vaadatagi. „Aga meie inimesed on vapustavad. Kes kohale on tulnud, teadsid ja olid valmistunud. Õnneks jäi meil vähemalt rahe saamata,“ ütles ta.

Festivali Haapsalu-poolne korraldaja Gülnar Murumägi lisas: „Rahvas vihma pärast küll massiliselt ei lahkunud, pigem tundus, et käidi korra ära, pandi kummikud jalga ja tuldi tagasi.“ Murumäe sõnul lubas ilmateade laupäevaks hullemat ilma kui reedeks. „Õnneks nii ei läinud. Suurem vihm oli reedel ära ja laupäev hulga ilusam,“ tõdes ta.

