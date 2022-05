Haapsalu trükikoja omanik müüb elutöö maha

Haapsalu trükikoja omanik, juhataja ja ainus töötaja Vaike Linamäe pani oma elutöö enne 55 aasta tööjuubelit müüki.

„Väärikale jätkajale,” kirjeldas Linamäe võimalikku ostjat. Uus omanik peaks jätkama Läänemaal trükinduse edendamist. „Ma loodan, et ostja on keegi, kes tahaks Läänemaale laieneda ja kes oleks trükiinimene,” ütles Linamäe.

Mõeldes oma esimesele tööpäevale 2. jaanuaril 1968 Suur-Liiva tänavale kolinud trükikojas, nentis Linamäe: „See näitab lihtsalt, kui kaua ma olen töötanud. Ma ei olegi kuskil mujal töötanud, kuigi sattusin 17aastasena sellele tööle juhuslikult.”

See, et ta sattus trükikotta, oli Linamäe sõnul saatuse sõrm. „Ei kujuta ette, et ma midagi muud teeks. Mulle meeldib see töö. Ta on nii vaheldusrikas, saad askeldada. Minu loomuga sobib hästi,” ütles Linamäe. „Aga liiga kauaks ma ei taha jääda.” Seepärast tahabki ta elutöö maha müüa.

