Fotod: Urmas Lauri

Haapsalu trükikoja uus omanik Tõnis Lints tahab 90 aastat tegutsenud ettevõtet koos endise omanikuga edasi arendada.

Tehinguga on rahul on nii ostja kui ka müüja. „See on nii, nagu ma oma unistustes ette nägin, see, mida tegelikult ka vaja oli,” ütles trükikoja Lintsile müünud Vaike Linamäe.

„Kõige rohkem oli vaja, et uus omanik oleks trükkimise taustaga, et tal oleks seadmed, mida minul ei ole,” ütles Linamäe. “Hästi vahva, nüüd on kõik ühes kohas, kompaktne.”

