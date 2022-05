Mihkli kalmistult kadus öösel punamonument (täiendatud kl 14.05)

Mihkli kalmistult on öö varjus kadunud nõukogude sõduritele püstitatud monument. Alles on vaid monumendi vundament ja selle ees näha värkselt kaevatud mulda, kust on kadunud seal varem asunud plaadid.

Mihkli kiriku lähedal elava Urmas Vahuri sõnul on monument ära viidud täna öösel, kuid kes seda teha võis pole teada.

Lääneranna vallavanem Ene Täht ütles Lääne Elule, et sai kirja mälestusmärgi kadumisest täna lõuna paiku. Tema andmetel avastas monumendi kadumise kalmistuvaht pühapäeval. „Polegi praegu selle teemaga veel tegelda jõudnud, kuid kindlasti tegeleme ja anname asja politseisse,” ütles Täht.

Mälestusmärk asus Mihkli kalmistul II maailmasõjas langenute ühishaual, kuhu muinsuskaitse ameti andmetel on maetud 12 nimeliselt tuvastatud nõukogude aktivisti. Mälestustahvel püstitatud 1960-ndatel.

Saaremaa dolomiidist mälestustahvlil oli eesti ja vene keeles kiri: „Igavene au kangelastele, kes langesid võitluses nõukogude kodumaa vabaduse ja sõltumatuse eest.” Mälestusmärgi ees oli plaatidega sillutatud ala.

Ühishaud on muinsuskaitse all.

Monumenti on ka varem rünnatud – 2005. aastal mäkerdati ausammas kokku punase värviga.