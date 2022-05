Yana Toom: peaminister peab silma paistma eelkõige Eestis

Reedel Haapsalus rahvaga kohtunud europarlamendi saadik Yana Toom ütles, et on üritanud eesti ja vene inimeste muresid üksteisele vahendada, kuid pärast Ukraina sõja algust ei ole see enam populaarne teema.

Hiljuti oli vene kogukonnale tähtis päev. Kas te käisite ka pronkssõduri juures?

Käisin 8. mail Pronkssõduri juures. Ajaliselt ei vedanud 9. mail välja.

Kui sobilik on Ukrainas toimuva taustal selle päeva tähistamine?

Ukraina pidas seda sobilikuks, Volodõmõr Zelenski tervitas inimesi selle püha puhul. Ütles, et varsti on ukrainlastel kaks võidupüha ja venelastel mitte ühtegi.

