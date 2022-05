Erki Meister teeb kontserdiga kummarduse Jaan Kaplinskile

Pühapäeval annab Kalevi kammerkoor Haapsalu toomkirikus kontserdi „The tiny Buddha”, kus esmaettekandele tuleb Erki Meistri Jaan Kaplinski tekstile loodud samanimeline uudisteos.

Haapsalus elava helilooja ja dirigendi Erki Meistri sõnul on viib kontserdile nime andnud teos „The tiny Buddha” mõtted küll budismile, kuid tegelikult pole sellel budismiga mingit seost. „See on Kaplinski ingliskeelse luuletuse pealkiri,” selgitas ta. „Aga tekst on Kaplinskile väga omane mõtisklus elu kulgemise, kevade tärkamise ja aastaaegade vaheldumise üle ning inimese kohast selles,” lisas ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!