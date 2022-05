Noorpurjetajad avasid hooaja

Nädalavahetusel tegid hooaja avalöögi Kalevi jahtklubi Haapsalu ja Tallinna noorpurjetajad. Pärnus peetud Mairegatil võeti mõõtu Pärnu jahtklubi noorte purjetajatega. Võistlus toimus Pärnu jõe suudmes, sest merel on noorte jaoks veel liiga jahe. Pärnakad on jõel puhuva pagilise ja keerutava tuulega harjunud, külaliste jaoks oli see aga proovikivi.

Osales 26 noor purjetajat Tallinna ja Haapsalu Kalevi jahtklubi spordikoolist ning Pärnu jahtklubist. Võisteldi kahes paadiklassis – Optimistid ja Laserid – ning peeti kaheksa võistlussõitu. Laupäev kostitas purjetajaid osalise udu, pühapäev aga päikesepaistega. Tuult jagus tugevalt mõlemasse päeva.

Kalevi jahtklubi sportlaste parima tulemuse tegi Haapsalu Optimisti sõitja Alexander Eberle, kes oli pärast esimest võistluspäeva esikolmikus, saavutas aga lõpptulemusena kindla 5. koha. Eberle sõnul oli Mairegatil määravaks tihttuul, millega võistleja võis palju kaotada, oskuste täielikul rakendamisel aga ka palju võita. Erakordselt muutuvates tuuleoludes oli Eberle arvates eelkõige keeruline kaasvõistlejate jälgimine, mis raskendas strateegiliste otsuste vastu võtmist. „Konkurents oli väga tasavägine ja võistlusmoment pinev,“ tegi ta kokkuvõtte.

Järgmine võistlus on juba järgmisel nädalavahetusel Kevadregatil.

Reti Safin

treener