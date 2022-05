Kolmapäeval hommikul teatas SK ID Solutions, et Smart-ID kasutamine on häiritud; probleem sai lahendatud kell 11.00 ning teenuse töö on taastatud.

Smart-ID kasutamine oli häiritud kolmapäeval alates 09.35 kuni 11.00 oli häiritud. SK ID Solutions tuvastas ettevõtte teatel probleemi ja alustas seejärel kohe teenuse taastamisega.

Katkestus ei mõjutanud ID-kaardi ega Mobiil-ID kasutamist.