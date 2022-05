Lihula noorjooksjad võidutsesid Pärnu aastajooksu avaetapil

Pärnus avati teisipäeval aastajooksu 38. hooaeg 1500 meetrise jooksudistantsiga.

Kokku on aastajooksul kavas üheksa etappi. Et pääseda lõpuks protokolli, peab sportlane läbima vähemalt kuus etappi, millest arvestatakse kokku kolm parimat jooksu ja muud paremad tulemused.

Kui tavaliselt on avaetappide paigaks olnud Pärnus Niidupargi mets, siis sellel aastal toimub kolm esimest etappi Pärnu Vallikäärus. Stardi ja finišiga Vallikäärus on rajameistrid distantsi ehitanud mööda Pärnu tänavaid ümber Vallikääru. Enne finišit tõustakse ülesse vallikääru pealsele ja sealt on veel üsnagi tehniline laskumine lõpukanga alla. Seega on rada 90% maanteel ja lõpus vägagi tehnilisi oskusi nõudval maastikul.

Pärnu aastajooks on jooksjate hulgas väga populaarne. Igal aastal osaleb sarjas sadu jooksusõpru.

Pärnu aastajooksu I etapil osalesid ka kaks Lihula noort jooksjat. Lääneranna spordikoolis jalgpalli, kergejõustiku ja maadluserialal õppivad noored tegid suurepärase avajooksu.

Kokku läks rajale avaetapil 67 jooksjat. Väga külmal kevadilmal läbisid Lihula poisid 1500 meetrise distantsi targalt ja saabusid finišisse jooksjaterivi eesotsas. Sten Martin Viidemaa oli üldjärjestuses 11. koha omanik ja Gregor Hendrik Mölder tema järel 13.

Küll aga on tähtsaim see, et oma vanusegrupis ehk U16 noormeeste arvestuses kuulus Viidemaale avaetapi esikoht, Mölder sai protokolli teise koha. Noorte ajad olid samuti korralikud. Viidemaal 5.29,9 ja Möldril 5.34,8.

Seega on avaetapil saavutatud tulemused Lihula spordipoistele andnud seeriajooksule korraliku vundamendi. Järgmine etapp toimub Pärnus 17. mail.